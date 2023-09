Caminhão arrasta poste de energia em avenida da Zona Leste de Manaus

Manaus (AM) – Um caminhão arrastou um poste de energia e causou transtornos na avenida José Romão, no bairro São José, na Zona Leste de Manaus. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (21).

O motorista do caminhão saiu de um galpão com 11 postes de aços no compartimento de carga. No trajeto, o material transportado por ele engatou em fios elétricos do poste instalado na vida.

Uma das faixas da avenida que é de intenso fluxo ficou ocupada e foi necessária a atuação de agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) para orientar motoristas.

A concessionária de energia também foi acionada para corrigir as ligações do poste.

