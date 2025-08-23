A notícia que atravessa o Brasil!

Caminhão desgovernado invade casa e atinge carros no bairro São Jorge em Manaus; motorista foi detido

Motorista suspeito de dirigir embriagado foi preso pela Polícia Militar.

Por Natan AMPOST

23/08/2025 às 19:57 - Atualizado em 23/08/2025 às 20:02

Notícias de Manaus – Neste sábado (23) um acidente foi registrado no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus. Um caminhão da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) saiu da pista, atravessou uma barreira de contenção e acabou dentro de uma residência, atingindo também três veículos no caminho. O motorista foi detido sob suspeita de embriaguez.

A residência atingida teve parte da estrutura comprometida. O portão foi arrancado, vidraças estilhaçaram-se e móveis da área usada como escritório ficaram completamente danificados. O morador contou que o barulho foi tão alto que pensou se tratar de uma explosão antes de perceber que havia um caminhão em seu quintal.

Além da casa, três automóveis foram danificados. Dois deles tentaram desviar bruscamente do veículo desgovernado, mas acabaram colidindo com outro carro que estava estacionado na via.

Imagens mostram momento da perda de controle

Câmeras de segurança instaladas no trecho registraram o instante em que o motorista perde o controle logo após uma curva acentuada. O vídeo mostra ainda que o caminhão quase atingiu um ônibus do transporte coletivo que seguia na frente, o que poderia ter transformado a ocorrência em uma tragédia.

Prisão e investigação

A Polícia Militar foi acionada e prendeu o motorista no local. Embora não tenha tido a identidade revelada, ele apresentava sinais de embriaguez e foi levado para a delegacia, onde realizou os procedimentos de praxe. O teste de alcoolemia foi solicitado para confirmar a suspeita de que ele dirigia sob efeito de álcool.

Peritos da Polícia Civil estiveram no endereço para analisar as causas e a dinâmica do acidente. O veículo foi removido com ajuda de um guincho, já que ficou preso na estrutura da casa.

Apesar do cenário de destruição, ninguém ficou ferido.

A Semulsp ainda não se pronunciou sobre o caso.

