Caminhão fica destruído e motorista fica preso às ferragens em acidente em Manaus; veja

Notícias de Manaus – Na manhã desta quarta-feira (24), por volta das 11h, um caminhão de pequeno porte colidiu contra um poste na Avenida Efigênio Sales, também conhecida como V8. O impacto causou danos estruturais ao poste, que ficou comprometido, exigindo intervenção emergencial para garantir a segurança dos motoristas e pedestres da região.

Equipes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e da concessionária de energia foram acionadas rapidamente para controlar a situação.

O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. O trânsito na avenida está lento devido à interdição parcial para a troca do poste e contenção dos riscos.

A concessionária Amazonas Energia suspendeu temporariamente o fornecimento de energia em parte da região próxima ao acidente, como medida preventiva, já que fios de alta tensão atravessam a via.

Os agentes de trânsito estão orientando e controlando o fluxo, especialmente para veículos maiores, que circulam em velocidade reduzida para evitar qualquer contato com a fiação danificada.

A retirada do caminhão está prevista para ocorrer dentro de 30 minutos, mas a troca do poste, que levará entre duas a três horas, é necessária para a normalização total do trânsito e da energia elétrica. A expectativa é que até o final da tarde, entre 16h e 17h, a via volte a operar normalmente.