Caminhões são autuados por circularem fora do horário permitido e com peso acima do regulamentado em Manaus

Durante fiscalização nessa terça-feira, 30/1, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) autuou 12 caminhões que circulavam fora do horário permitido e com peso acima do regulamentado na Zona Máxima de Restrição de Circulação (ZMRC), na avenida Djalma Batista, zona Centro-Sul.

O diretor de Operações do IMMU, Stanley Ventilari, ressaltou a importância de manter um olhar atento e proativo nas ruas, principalmente nas áreas de maior restrição.

“Hoje, mais do que nunca, é imprescindível que mantenhamos um olhar atento e proativo sobre nossas vias, especialmente nas zonas de restrição máxima. A operação realizada na avenida Djalma Batista é um exemplo claro de como a vigilância constante pode impactar positivamente na fluidez do tráfego e na preservação da infraestrutura viária”, afirmou o diretor de Operações do IMMU, Stanley Ventilari.

A Zona Máxima de Restrição de Circulação possui regras que são fundamentais para assegurar a fluidez e a segurança no trânsito em áreas críticas da cidade. Essas regras incluem a restrição de horário para circulação de veículos pesados, principalmente nos horários de pico, a fim de reduzir congestionamentos. Além disso, também existem limites de peso e dimensão que os veículos não podem exceder, com o intuito de evitar danos às vias e possíveis acidentes.

Stanley Ventilari reafirmou o compromisso do IMMU em manter a ordem nas vias urbanas, especialmente nas zonas de restrição máxima, onde o cumprimento das regras é fundamental para a fluidez e segurança do trânsito.

Zona Máxima

Os veículos com Peso Bruto Total (PBT) acima de 8 toneladas são restritos de circular das 6h às 9h e das 17h às 20h. Para veículos com PBT acima de 16 toneladas, a restrição é aplicada no intervalo das 9h às 17h. Essa restrição funciona de segunda a sexta-feira. As medidas são estratégicas, pois visam reduzir o congestionamento em horários de pico e prevenir o desgaste excessivo do pavimento, contribuindo para a preservação da infraestrutura viária e para a segurança de todos que compartilham o espaço urbano.