Caminhonete em alta velocidade derruba árvore de avenida em Manaus

Redação AM POST

Um motorista não identificado, perdeu o controle da caminhonete modelo Hilux, e derrubou uma árvore na Avenida Djalma Batista, na madrugada deste sábado (24), véspera de natal.

De acordo com informações preliminares, o condutor do veículo perdeu o controle e acabou invadindo a contramão em altíssima velocidade e arrancando duas árvores no trajeto perigoso.

Uma equipe do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), foi acionada para auxiliar na manutenção do tráfego no local. Apesar de violenta a colisão, ninguém ficou ferido.