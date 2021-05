Campanha de negociação de dívidas inicia nesta segunda em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Moradores de Manaus que estão com débitos nas contas de água terão, a partir desta segunda-feira (24), uma oportunidade de negociar suas pendências em condições exclusivas. A concessionária Águas de Manaus inicia uma nova edição da campanha “Zera Dívida”. Os interessados vão contar com facilidades como descontos e parcelamento flexível. A campanha vai até o dia 28 de maio.

Assim como nas edições anteriores, a Zera Dívida acontecerá totalmente online. A concessionária quer evitar aglomerações e manter os cuidados diante da pandemia de Covid-19, além de levar mais comodidade ao cliente, que poderá resolver as pendências sem sair de casa. Para isso, os canais digitais de atendimento da Águas de Manaus foram reforçados e seguirão disponíveis 24h por dia durante a campanha.

As últimas edições da “Zera Dívida” registraram alta procura, resultando em mais de 20 mil atendimentos e negociações de débitos de clientes que possuíam dívidas antigas. De acordo com o Gerente Comercial da Águas de Manaus, Wellington Rodrigues, a primeira edição da campanha em 2021 visa ampliar o bom relacionamento com os clientes, oferecendo condições de acordo com a realidade econômica de cada pessoa.

“Esta é uma oportunidade de resolver pendências que tenham sido causadas pela pandemia ou por outros motivos. A postura da Águas de Manaus é a de sempre ser o mais flexível possível na hora de negociar. Os clientes terão ótimas condições para solucionar seus problemas ao longo desta semana, durante a Zera Dívida”, completou.

COMO PARTICIPAR? A campanha ‘Zera Dívida’ vai até sexta-feira (28) e os interessados em negociar podem procurar os seguintes canais de atendimento: Call Center, ligando para o número 0800 092 0195; Whatsapp, enviando mensagem para (92) 98264-0464; Agência Virtual, acessando o site www.aguasdemanaus.com.br ou o Aplicativo Águas APP (disponível gratuitamente para celulares com os sistemas operacionais IOS e Android). Todos os canais de atendimento virtual funcionam 24 horas por dia. Quem preferir, pode solicitar a visita domiciliar de uma equipe da empresa, através do Call Center. Um colaborador, devidamente identificado e com os itens de segurança, vai até a casa do cliente e realiza a negociação.

* Com informações da assessoria de imprensa