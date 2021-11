Campanha de vacinação contra a Covid terá atendimento em seis shoppings neste domingo

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Pessoas que ainda não tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19, as que precisam tomar a segunda dose e as que já estão aptas a receber a dose de reforço podem procurar, neste domingo, 14/11, um dos seis shopping centers, que estão funcionando como pontos de atendimento da campanha municipal de vacinação. De acordo com a Prefeitura de Manaus, no shopping Manaus Via Norte a vacina estará disponível a partir das 11h e nos demais – Manauara, Plaza, Ponta Negra, Sumaúma e Grande Circular – os pontos funcionam a partir das 14h. Em todos o atendimento segue até as 21h.

Continua depois da Publicidade

Os pontos estratégicos tradicionais, as unidades de saúde e o ponto da feira da Manaus Moderna não abrem no domingo. Na segunda-feira, 15, não haverá vacinação contra a Covid, em razão do feriado de Proclamação da República. A partir de terça-feira, 16, os pontos de atendimento voltam a operar normalmente, à exceção dos seis shoppings que funcionam apenas de quinta a domingo.

Na terça e na quarta-feira, haverá 51 locais com oferta de vacina, das 9h às 16h, sendo dez na zona Norte, 12 na zona Sul, 15 na zona Leste e 14 na zona Oeste. Desses, 46 são unidades de saúde e cinco são pontos de grande fluxo.

Na quinta e na sexta-feira, 18 e 19/11, a vacinação vai ocorrer também nos grandes shoppings, elevando para 57 o número de pontos abertos para receber o público que ainda precisa se vacinar.

Continua depois da Publicidade

A novidade da semana será a inclusão do shopping Millennium, na zona Centro-Sul, entre os locais de vacinação. Nesse novo espaço, o atendimento começa na próxima terça-feira, 16, e será mantido de segunda a sexta-feira, sempre das 10h às 18h. Outra mudança é que o Centro de Convivência Padre Pedro Vignola, na zona Norte, vai retomar suas atividades de rotina e, por isso, deixará de ser ponto de vacinação.

O Vacinômetro municipal (https://vacinometro.manaus.am.gov.br), mostra que têm sido vacinadas contra a Covid-19, em média, de 11 mil a 15 mil pessoas por dia. A capital se aproxima das 3 milhões de doses aplicadas, desde que a Prefeitura de Manaus deu início à campanha, em 19 de janeiro deste ano. Neste sábado, o município bateu a marca de 70% da população maior de 12 anos com o esquema vacinal completo e também, neste dia, superou o patamar de 90% com a primeira dose.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a titular da Semsa, Shádia Fraxe, o desafio atual é reduzir a quantidade de pessoas em atraso com a segunda dose, que atualmente passa das 360 mil. A secretária destaca que a diversificação de locais e horários de vacinação é uma das estratégias para aumentar a adesão do público à vacina e aumentar a quantidade de pessoas totalmente imunizadas. Ela acrescenta que o percentual de vacinados têm impacto na proteção coletiva e é um dos indicadores para a flexibilização de medidas de proteção, como o uso de máscaras em ambientes abertos.

Podem receber a primeira dose todas as pessoas com 12 anos ou mais, ainda não vacinadas. Os que vão receber a segunda dose são aqueles que atingiram ou ultrapassaram os intervalos entre doses recomendados atualmente: 21 dias para a Pfizer, 28 para a CoronaVac e 56 para a AstraZeneca. Já os aptos a receber a dose de reforço são os imunossuprimidos que completaram o esquema vacinal há 28 dias ou mais e os trabalhadores da saúde e pessoas acima de 50 anos que receberam a segunda dose há, pelo menos, cinco meses.

Continua depois da Publicidade

A relação completa dos locais de vacinação, com horários de funcionamento, pode ser consultada no site da Semsa, diretamente pelo link http://bit.ly/localvacinacovid19. A lista é atualizada todos os dias e também está disponível nas redes sociais oficiais da secretaria: @semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus, no Facebook.

* Com informações da assessoria de imprensa