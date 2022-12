Campanha ‘Zera Dívidas’, das concessionárias de água e energia elétrica, chega a funcionários da Prefeitura de Manaus

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), leva aos funcionários e aos familiares a campanha “Zera Dívidas”, com atendimentos itinerantes voltados à negociação de dívidas com as empresas Águas de Manaus e Amazonas Energia.

O coordenador da ação pela Seminf, Felipo Oliveira, diz que a meta é facilitar o atendimento aos funcionários que não possuem tempo para se deslocar até as sedes das empresas para atendimento. “Nessa ação, pretendemos atender mais de cem pessoas, que normalmente não têm tempo de sair do trabalho para irem até os locais de atendimento dessas concessionárias, ou têm dificuldade de acesso pela internet. Aqui, vêm os funcionários da Seminf e seus familiares, é uma forma que encontramos de ajudar essas pessoas a renegociarem suas dívidas”, afirmou Oliveira.

O representante da empresa Águas de Manaus, Alan Amaral, destaca que qualquer dívida com a concessionária pode ser negociada. “Fazemos a negociação com redução do valor da dívida, nesse caso, quando os clientes podem fazer o devido pagamento à vista. Nós também oferecemos descontos, fazemos o parcelamento do débito em até 120 vezes, sem juros. Dessa forma, empresa e consumidores saem ganhando”, afirmou Amaral.

Já o chefe de atendimento da empresa Amazonas Energia, Francisco Amazonas, afirma que a concessionária traz diversos serviços aos consumidores. “Trazemos diversos atendimentos, como transferência de titularidade e negociação de débitos, por exemplo, com descontos especiais e tarifas sociais, identificando quem possui o direito a esse benefício. Estamos negociando todos os tipos de dívidas para atender os funcionários da Seminf e seus familiares”, afirmou.

Satisfeita com o atendimento, a dona de casa Laíze Guedes, 62, foi informada sobre a campanha “Zera Dívidas” por meio do irmão, que trabalha na Seminf. “Eu não conseguia pagar essa dívida, porque estava com um valor muito alto, chegando a R$ 31 mil, então eu vim aqui, na sede da Seminf, no atendimento itinerante da Amazonas Energia, e consegui uma negociação para pagar o valor de R$ 4,7 mil, à vista. Fiquei muito feliz pelo grande desconto que eles fizeram, porque sem isso eu não iria conseguir pagar”, afirmou a dona de casa.

O atendimento de renegociação de dívidas também chegou ao fiscal de Obras, Kefson Chagas.

“Aluguei uma quitinete para uma pessoa, sem contrato, e fiquei com quatro contas atrasadas. Assim que soube da campanha, vim aqui no atendimento da empresa Águas de Manaus, a negociação foi muito satisfatória e, agora, vou pagar uma entrada no valor de R$ 100 e mais seis parcelas de R$ 48, valor que cabe no meu orçamento”, afirmou Chagas.

Os atendimentos da campanha “Zera Dívidas”, também acontecem em todas as zonas da capital. Apenas com RG e CPF em mãos, os clientes que precisarem negociar suas dívidas com as concessionárias de água e energia elétrica, podem ser atendidos em qualquer Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), também pelos sites das concessionárias e pelo telefone. O número de atendimento da empresa Águas de Manaus é o 0800 092 0195 e o da empresa Amazonas Energia é o 0800 701 3001, que também funciona como WhatsApp.