Campeã Brasileira de Boxe Chinês, Patrícia Andrade participa da primeira aula do Curso de Defesa Pessoal Feminina em Manaus

Notícias de Manaus– A Primeira aula da 4ª Edição do Curso de Defesa Pessoal Feminina, iniciada neste sábado (20/01), no tatame da Vila Olímpica de Manaus, contou com a participação da atleta Patrícia Andrade, campeã Brasileira de Boxe Chinês. O curso coordenado pela Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel) reúne nesta edição 160 mulheres, que recebem de forma gratuita aulas teóricas e práticas, de técnicas de lutas.

“O programa de defesa pessoal é uma iniciativa do Governo do Amazonas, por meio da Sedel, que tem três objetivos, colocar as mulheres no caminho do esporte, treiná-las para formação de novas atletas e prepará-las para que em um momento de perigo elas possam se defender, seja em um ambiente doméstico ou externo. O importante é que essas técnicas possam levá-las ao alto nível e principalmente fortalecer o empoderamento feminino”, afirmou Jorge Oliveira, secretário da Sedel.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A aula inaugural da 4ª edição do Curso de Defesa Pessoal Feminina 2024, foi ministrada pela atleta de Muay Thai Patrícia Andrade, referência do alto rendimento, ela é a primeira amazonense campeã brasileira de boxe chinês, que se prepara para participar do Campeonato Amazonense de Fisiculturismo, que acontece em abril.

“Esse curso é de suma importância principalmente para mulheres de baixa renda que não tem condições de pagar um curso particular. Me sinto lisonjeada em poder contribuir para o conhecimento dessas mulheres”, destacou Patrícia Andrade.

Buscando capacitar as participantes na arte da autodefesa, o curso voltado exclusivamente ao público feminino é dividido em quatro módulos, com aulas teóricas e práticas de autodefesa, abrangendo técnicas de jiu-jitsu, muay thai, luta olímpica e Mixed Martial Arts (MMA).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Acredito que nunca é tarde para começar algo novo, esse é meu primeiro contato com a luta, estou amando, e incentivo todas as mulheres a participarem. Não é só para defesa, mas também, são benefícios para saúde, o Governo do Estado está de parabéns”, comentou Andreia Gonçalves, aluna do curso.

A iniciativa pioneira do Governo do Amazonas alcançou, em 2023, mais de 400 mulheres na capital e no interior do estado. Em agosto, o Projeto lançou o primeiro curso de Defesa Pessoal gratuito e em novembro foi a vez do município de Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus) receber o Curso de Defesa Pessoal Feminina gratuito.