Candidato Alberto Bezerra ouve demandas de moradores em bairros de Manaus

Redação AM POST

O Candidato a vereador de Manaus, Alberto Bezerra de Melo, tem impulsionado sua campanha através de visitas nos bairros da capital Amazonense. No último sábado (7) ele esteve com moradores do bairro João Paulo II, onde os cidadãos mostraram a realidade do lugar. Foram inúmeras as reclamações, entre elas, a ausência de infraestrutura e insegurança.

Maria de Nazaré, representante do bairro explicou que o principal problema enfrentado pelos moradores é a falta de segurança e infraestrutura. “Muitos moradores sofrem com alagações, ruas cheias de buracos. São problemas que devem ser resolvidos com projetos e fiscalizados pelos vereadores, sinto falta de representantes no poder que possam fazer isso”, disse.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o candidato Alberto Bezerra os moradores precisam ser ouvidos, passam anos e os problemas continuam os mesmos. “Precisamos oferecer para estas pessoas uma vida digna. Os problemas da nossa cidade nunca estiveram tão grandes e visíveis. Eu quero ajudar a mudar esse cenário, contribuindo com a necessidade de cada um que confiar em minha palavra”.

No domingo, foi a vez de conhecer a “Cidade das Luzes”, no bairro Tarumã, zona leste de Manaus. O local não possui saneamento básico, abastecimento de água, rede coletora de esgotos, muito menos limpeza pública e coleta de lixo. Genilson Martins, morador do bairro, reclamou também da falta de transporte público, “o bairro conta apenas com uma linha de ônibus, temos que acordar muito cedo e esperar por horas, ainda têm a questão da falta de segurança, temos que ficar trancados em casa, sem energia elétrica fica ainda mais perigoso”, reclama.

O candidato a vereador Alberto Bezerra de Melo, falou da importância de ver essa realidade “Deus está me gratificando por estar andando nessas comunidades carentes, a pessoa que pretende ser vereador precisa conhecer de perto a realidade dos problemas. Aqui esta faltando muitas coisas, infraestrutura, saneamento, iluminação, transporte, essas pessoas precisam ter dignidade para viver. Caso seja eleito serei um representante do povo e tentarei resolver urgentemente o problema dessas comunidades, porque eles não merecem esse tratamento”, concluiu o candidato.

Continua depois da Publicidade

É importante destacar que Alberto Bezerra é um candidato forte e sua simplicidade é uma marca registrada, a qual as pessoas abraçam seu carisma o que faz avançar cada vez mais na sua caminhada rumo à câmara municipal de Manaus.

*Com informações da Assessoria de Imprensa