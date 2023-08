Candidatos aprovados em Processo Seletivo para vacinadores são convocados em Manaus; confira

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), divulgou a homologação do resultado final e a convocação dos 250 candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2023. Os selecionados irão atuar como vacinadores/registradores em regime temporário na Campanha de Vacinação Antirrábica, com início programado para o próximo dia 11/9.

O resultado final do PSS está disponível no Diário Oficial de Manaus (DOM), publicado na sexta-feira, 11/8, e pode ser acessado pelo site semsa.manaus.am.gov.br, diretamente pelo link: https://semsa.manaus.am.gov.br/servico_cidadao/?t=concursos.

Para dar seguimento ao processo de contratação, os candidatos devem realizar seu cadastro incluindo a documentação solicitada (conforme anexo I do edital), no site da Semsa por meio do link https://pssemsa.manaus.am.gov.br/, para análise do setor responsável.

Imediatamente após a devida finalização do cadastro, inclusão dos documentos no hotsite e, com os exames solicitados, os candidatos deverão comparecer, munidos do documento de identidade e CPF, no período de 14/8 (próxima segunda-feira), a 28/8, no auditório da Semsa, na avenida Maceió, s/nº, bairro Adrianópolis, na zona Centro-Sul de Manaus, no horário das 8h às 12h, para orientações quanto aos procedimentos pré-admissionais.

A diretora de Gestão e da Regulação do Trabalho em Saúde, Mircleide Santana, reforça aos candidatos que fiquem atentos aos prazos e aos documentos necessários para a contratação.

“É fundamental que os candidatos façam o seu cadastro de forma correta para que a contratação seja realizada. Qualquer dúvida, basta consultar o edital. É importante reforçar também que eles devem comparecer das 8h às 12h na sede da Semsa para a entrega da documentação e exames”, disse.

Após esta fase de entrega de documentação e contratação, os candidatos aprovados serão treinados pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), para iniciarem as atividades.

Redação AM POST*