Cantor de toadas encontrado desmaiado em apartamento recebe alta em Manaus

O cantor de toadas do Boi Caprichoso, Márcio do Boi, recebeu alta médica nesta segunda-feira (23), após ser encontrado desmaiado dentro do próprio apartamento, na zona Oeste de Manaus.

De acordo com a família do cantor, ele foi encontrado desmaiado por familiares após ele não entrar em contato com os mesmos.

Em nota, Márcio tranquilizou os amigos e seguidores em questão ao ocorrido.

“Prezados, os amigos que aqui estão presentes, pedimos oração e apoio nesse momento delicado de sua vida. Logo postaremos notícias. Fiquem tranquilos que o pior já passou. Deus é maior”, diz trecho da publicação.