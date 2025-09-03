Cantor Elias Moreira, ex-The Voice Brasil, morre aos 39 anos em Manaus

Notícias de Manaus – O cantor Elias Moreira, que ganhou destaque ao participar da segunda temporada do The Voice Brasil, faleceu aos 39 anos nesta quarta-feira (3), em Manaus. A causa da morte não foi informada.

De acordo com familiares, Elias passou mal na noite de terça-feira (2) e foi levado às pressas para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, mas não resistiu ao atendimento médico.

Natural de Boa Vista (RR), Elias vivia em Manaus desde 2011. Em sua participação no programa em 2013, o artista entrou na última audição às cegas cantando “Human Nature”, sucesso de Michael Jackson. Todos os jurados viraram suas cadeiras, com Lulu Santos sendo o primeiro, mas Elias escolheu integrar o time de Carlinhos Brown, conquistando o público com sua interpretação marcante.

Elias Moreira deixa um legado na música e na televisão, sendo lembrado por seu talento e presença carismática no cenário artístico nacional.