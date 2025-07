Cantor Péricles é confirmado como grande atração do samba e pagode no ‘#SouManaus 2025’

Notícias de Manaus – O cantor e compositor Péricles, um dos maiores nomes do samba e pagode no Brasil, é a mais nova atração confirmada para o “#SouManaus Passo a Paço 2025”. O anúncio foi feito pelo prefeito David Almeida, nesta quinta-feira, 17/7, por meio de vídeo publicado em suas redes sociais, como o encerramento da série de anúncios da line-up nacional.

“Esse recado é para você que gosta de samba, de pagode. Nós anunciamos as atrações do ‘#SouManaus’, mas faltava anunciar a grande atração do pagode. É ele, Péricles. Estamos anunciando a presença do Péricles no ‘#SouManaus’ para fazer parte da nossa line-up no samba e no pagode”, declarou o prefeito.

Conhecido como “O Rei da Voz”, Péricles leva para Manaus o show da turnê “Pagode do Pericão”, um espetáculo que revisita os grandes sucessos de seus mais de 30 anos de carreira, desde os tempos do Exaltasamba até os hits da fase solo, como “Melhor eu ir”, “Final de tarde”, “Até que durou” e “Separação”. O artista, que já foi assistido por milhares de fãs em todo o Brasil, promete embalar o público com carisma, romantismo e muita batucada no dia 7/9, no Palco Malcher.

Natural de Santo André (SP), Péricles construiu uma trajetória admirável, que começou como metalúrgico e inspetor de alunos e o levou a se tornar referência da música brasileira. Após 26 anos como vocalista do grupo Exaltasamba, iniciou a carreira solo em 2012 e desde então lançou DVDs, participou de novelas, de programas nacionais e ganhou uma indicação ao Grammy Latino com o álbum “Em Sua Direção”. Em Manaus, ele se apresenta poucos dias antes de encerrar a atual turnê, no Rio de Janeiro.

A edição de 10 anos do “#Sou Manaus Passo a Paço” será realizada nos dias 5, 6 e 7/9, no Centro Histórico de Manaus, com mais de 63 mil metros quadrados de estrutura, 17 palcos, entrada gratuita mediante troca de alimentos e uma programação que inclui mais de dois mil fazedores de cultura locais.

“A presença do Péricles encerra a lista de grandes nomes nacionais com chave de ouro, mas é importante lembrar que o coração do ‘#SouManaus’ está nos nossos artistas locais. São mais de dois mil talentos da nossa terra que estarão nos palcos do Marco Zero, mostrando a força e a diversidade cultural de Manaus. Esse é um festival feito para o povo, e para que o povo volte a ocupar, com orgulho, o centro histórico da nossa cidade”, reforçou o presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Jender Lobato.

Com nomes já confirmados, como Ivete Sangalo, Ludmilla, Gusttavo Lima, Joelma, Paula Toller, Fernandinho, Padre Sertanejo Alessandro Campos, Eli Soares, Bruno & Marrone, Simone Mendes, Paralamas do Sucesso e muitos outros, o festival se consolida como o maior evento gratuito de artes integradas do Norte do Brasil.