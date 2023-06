Cantor Santaella e banda Doral fazem show nesta sexta-feira(16), em Manaus

Dois dos principais representantes da nova geração da música amazonense, o cantor e compositor Santaella e a banda Doral, reúnem-se num show autoral nesta sexta-feira, 16 de junho, no Espaço Cultural Muiraquitã (Rua Cumucim, 110, Aleixo). O evento está marcado para as 20 horas e terá no line up também a DJ Nairle.

Santaella & Doral é um evento único, feito em conjunto entre os artistas. Cada show terá a duração aproximada de 1h15 minutos com repertório composto prioritariamente de canções autorais, disponíveis nas plataformas digitais. “Preparamos um show especial para nosso público. Além das músicas já conhecidas, vamos incluir algumas novas”, explica Santaella.

Ao contrário do primeiro show, que fez este ano, em março, que teve uma pegada mais acústica, o artista desta vez vai apresentar suas canções acompanhado de uma banda completa, com Lucas Cajuhy na guitarra; Luís Serrão, no baixo; Mateus Simões, na bateria e Lucas Mesquita, no teclado, além do próprio Santaella na voz e violão.

Para a banda Doral, será mais uma oportunidade de consolidar as conexões com seus fãs. “Vivemos numa era muito digital e nos shows podemos sentir todo o calor humano, que é o verdadeiro alimento do artista”, explicou Geezmo, membro da banda.

Os ingressos, limitados, estão sendo vendidos ao preço de R$ 25,00 (individual antecipado) e R$ 45 (duplinha antecipado) e podem ser adquiridos pelo site Shotgun (https://shotgun.live/pt-br/events/santaella-doral) ou por pix [email protected] – Banco Inter (enviar comprovante para: 92 984316426).

Sudeste à vista

Após o show desta sexta-feira, os artistas arrumam as malas para duas apresentações no Sudeste do Brasil no início de julho. O primeiro acontece dia 6 de julho, no Laje São Paulo (Rua João Ramalho, 1494, Pinheiros), com ingressos já sendo vendidos ao preço de R$ 20 (antecipado), também pelo site Shotgun.

Na semana seguinte, no dia 11, o show acontece no Rio de Janeiro, com local ainda a ser divulgado.

Santaella

Matheus Santaella é cantor, violonista e compositor. Manauara, começou sua carreira musical aos 11 anos, com a formação de sua primeira banda. Ao longo de seus 14 anos de atividade, se apresentou em palcos icônicos de Manaus como praia da Ponta Negra e Praça da Saudade, ambos na Virada Cultural. Em carreira solo, participou do Fecani (2018), Passo a Paço (2019) e Farofa Fest (2022).

Passou uma temporada em São Paulo, onde estudou produção musical na Universidade Belas Artes e foi semifinalista da primeira edição reality musical The Four Brasil, da Rede Record, com apresentação de Xuxa Meneghel, em 2019.

Com seu estilo que vai do Pop/Rock e Nova MPB ao R&B, Santaella possui nove singles próprios lançados nas plataformas digitais, além do EP “Primavera”, com seis faixas, além da faixa bônus com uma versão acústica da música carro-chefe do álbum.

Atualmente o cantor está no processo de gravação dos próximos singles, eu serão gravados ainda neste ano de 2023.

Acompanhe o artista:

https://www.instagram.com/matheusantaella/

https://youtube.com/c/SANTAELLAMATHEUS

Doral

Formada em 2020, um mês antes do início da pandemia, a banda Doral possui musicalidade fluída, de difícil rotulação, que trafega entre vertentes do indie rock, soul, lo-fi e MPB, com temáticas que retratam o cotidiano e apresentam mensagens positivas. Seus integrantes são Filipe Shimizu, Abner Canela, Geezmo, Alexandre Donsouzis e Fabrinni Oliveira.

Os primeiros passos da Doral foram no combate à monotonia provocada pelo distanciamento social para prevenção ao novo coronavírus. Para isso, os integrantes lançaram o projeto intitulado “Doralivery”, que consistia de vídeos de até 60 segundos, postados nas redes sociais, onde performavam covers de músicas populares internacionais e nacionais, contando, até mesmo, com a participação de artistas locais e de renome no país.

Na trajetória da Doral, destaca-se a canção “Toda Vez que Tu Sorri”, com mais de um milhão de plays nas plataformas e o clipe da música “Volta” que retrata a vida de dois cãezinhos apaixonados vivendo um relacionamento à distância. A banda participou do concurso “Música com alma”, da produtora paulista Alma Music, e do projeto Start do produtor de renome nacional Dudu Borges, produtor responsável por grandes músicas de Luan Santana e Jorge e Mateus.

