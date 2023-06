Cantor Zé Felipe, Léo Magalhães e MC Kevin o Chris são confirmados no ‘Sou Manaus Passo a Paço 2023’

Durante o primeiro esquenta do “#SouManaus Passo a Paço 2023”, realizado no conjunto Viver Melhor, no bairro Lago Azul, zona norte da capital amazonense, o prefeito David Almeida anunciou, a presença das atrações nacionais Zé Felipe, Léo Magalhães, Marina Sena e MC Kevin o Chris para a edição deste ano do maior evento de artes integradas do Norte do país, que acontece na área portuária da cidade, localizada no centro histórico, nos dias 5, 6 e 7 de setembro.

Os quatro artistas se juntam aos cantores Zeca Pagodinho e Humberto Gessinger, que já foram confirmados na última semana pelo chefe do Executivo municipal.

“Já são seis atrações nacionais confirmadas de 12 que iremos anunciar nos próximos dias. Além disso, serão mais de 600 artistas locais abrilhantando este evento que já entrou para a história da nossa cidade. No ano passado, foram mais de 380 mil pessoas reunidas. A expectativa é que a gente supere o ano passado chegando até 500 mil pessoas, porque já preparamos um esquema para ampliar a área do evento. Tenho certeza que será um sucesso total”, enfatizou o prefeito.

Mantendo a tradição dos últimos anos, o principal objetivo do #Sou Manaus 2023 é levar o maior número de gêneros musicais à população que for prestigiar o evento, ao longo dos três dias de programação. Músicas dos segmentos como reggae, gospel, infantil, hip-hop, forró, samba, pop, sertanejo estarão descentralizadas nos diferentes palcos do festival.

No total, serão mais de 600 trabalhadores da cultura dos segmentos artísticos de música, artes visuais, audiovisual, circo, dança, hip-hop, literatura, tradições culturais e teatro, somados a mais de 50 profissionais da gastronomia e mais de 60 artesãos envolvidos durante a realização do festival multicultural.

Esquenta

Visando levar atrações culturais para todas as zonas de Manaus, o prefeito David Almeida anunciou que novas edições do esquenta do #Sou Manaus 2023 vão acontecer pela cidade. Os locais serão divulgados pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), por meio das redes sociais.

Para o diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, essa iniciativa é fundamental, para que a atual gestora municipal consiga abraçar toda a população, principalmente a de áreas periféricas que por anos foram esquecidas pelo poder público.

Redação AM POST