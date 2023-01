Capital Soluções já atendeu mais de 50 mil famílias em 5 anos de mercado

Redação AM POST*

A Capital Soluções nasceu há 5 anos no mercado, mas engana-se quem pensa que ela existe somente nesse período. Esse é um sonho que começou a ser construído há 10 anos com os sócios fundadores Eliandro Almeida e José Neto quando os dois ainda trabalharam de carteira assinada em uma loja de empréstimo no centro da cidade de Manaus.

Logo perceberam quão carente de um bom atendimento essa área estava, e que as empresas que no mercado atual naquele ano só se preocupavam com o lucro e deixavam o principal e mais importante de lado: os clientes.

Sabendo da carência e desse modelo de negócio, resolveram sair e abrir a sua própria loja e começar a oferecer um atendimento de qualidade na cidade de Manaus, hoje localizada no bairro da Cidade Nova.

No início nem fachada a loja tinha, pois, o dinheiro não foi suficiente na época, porém mais do que emprestar dinheiro eles tinham algo em mente, antes de tudo era necessário atender com excelência e realmente ajudar as pessoas, sendo a real intenção deles.

Assim nasceu a Capital Soluções, com o propósito de levar a todas as famílias a possibilidade não apenas de sonhar, mas também de realizar.

Hoje já são mais de 50 mil famílias atendidas com excelência e duas lojas em Manaus, além dos canais online de atendimento também há o atendimento presencial, onde proporcionamos uma verdadeira experiência para o cliente de poder ter a segurança de realizar seu empréstimo de forma totalmente online.

Essa alavanca de crescimento só foi possível graças ao modelo de gestão de negócios desenvolvido pelos sócios, que mapearam todas as áreas da empresa, desde o marketing, treinamentos sobre vendas, gestão estratégica, excelência no atendimento, RH, Financeiro e processos internos em geral, tudo documentado de forma individual e organizado para ser aplicado.

Todo o sucesso da empresa Capital Soluções só é possível graças a dedicação e competência de toda a equipe capital, sempre se atualizando no mercado e trazendo todas as inovações que ele requer! Mérito também dos sócios que não param de estudar e se profissionalizar com cursos e treinamentos para sempre oferecer o que há de melhor e mais inovador no mercado de crédito consignado.

“Em 2017 o ano em que nasceu a assessoria financeira Capital Soluções, e já nos primeiros anos, prospectamos a considerável quantia de R$ * ( Milhões de Reais) em capital para nossos parceiros — valores comprovados conforme os códigos de liberação de recursos CLR/2013 e CLR/2014) — o que para nós foi uma experiência incrível, não somente pela soma captada, mas principalmente por termos um papel fundamental na vida de nossos clientes”, disse Eliandro Almeida.