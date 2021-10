Caravana leva serviços de saúde e cidadania a moradores do bairro Jorge Teixeira

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Neste sábado (02), moradores da 4ª etapa do bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus, tiveram acesso a diversos serviços de assistência social, saúde e de orientação jurídica, por meio da “Caravana da Cidadania”, coordenada pela Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos das Crianças, Adolescentes e Jovens da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), presidida pelo deputado estadual Álvaro Campelo (Progressistas). Com a 6ª ação realizada, na Escola Estadual Vasco Vasques, a Caravana ultrapassou 6 mil atendimentos, desde seu lançamento em 2019.

Respeitando todas as medidas sanitárias, foram oferecidos a crianças, adolescentes, pais e responsáveis, atendimentos de clínico geral, fonoaudiólogo, psicólogo, pediatra, ginecologista, orientação jurídica, optometrista, massoterapia, corte de cabelo, aferição de pressão, teste de glicemia, serviços de estética e embelezamento, Bolsa Família, Leite do meu filho, cadastro do Sine para menor aprendiz, 1ª e 2ª via da Carteira de Trabalho, Passa Fácil PcD, além de palestras e distribuição da Cartilha de prevenção e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças, adolescentes e jovens.

Com o objetivo principal de levar serviços essenciais às comunidades mais carentes de todo o estado, o deputado Álvaro Campelo anunciou uma nova ação, ainda este ano. “A Comissão está retomando o projeto, após o período mais severo da pandemia, observando todas as normas sanitárias. Esse trabalho prossegue, com mais uma ação a ser realizada em dezembro, desta vez, na zona Norte de Manaus”, afirmou o parlamentar.

Na oportunidade, a dona de casa Carmiane Silva, garantiu uma consulta com o fonoaudiólogo para o seu filho. “Já fazia quase quatro meses que eu estava atrás de fonoaudiólogo para o meu filho, e ainda não tinha conseguido, mesmo com o encaminhamento para Sisreg. Aproveitei também o corte de cabelo, manicure, psicólogo e clínico geral, ressaltou.

A ação de hoje, contou com o apoio da Prefeitura de Manaus, Governo do Estado, Aeronáutica, OAB-AM, Conselho Tutelar da zona Leste, Ótica Arcanjo, Barbearia Serra e Barbearia Orlando Ninja. Desde o ano de 2019, além de Manaus, já foram realizadas caravanas, nos municípios de Autazes, Itacoatiara e Manacapuru.