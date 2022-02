Carnaval 2022 em Manaus acontecerá nos dias 17, 18 e 19 de março

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, lança a programação do Carnaval 2022. As apresentações das escolas de samba no Carnaval 2022 serão em formato de live, no Centro Convenções – Sambódromo. Devido a pandemia da Covid-19, as agremiações farão a apresentação, nos dias 17, 18 e 19 de março, sem público. A transmissão da live do Carnaval na televisão fica a cargo da TV A Crítica, a partir das 20h.

As três noites de folia começam na quinta-feira (17/03) com a apresentação das nove escolas do Grupo de Acesso B. As nove agremiações do Grupo de Acesso A realizam a live show na sexta-feira (18/03). Já o Grupo Especial, com oito escolas, encerra as transmissões ao vivo no sábado (19/03).

De acordo com o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, todos os anos o Carnaval movimenta a economia com postos de trabalho diretos e indiretos, gerando renda para trabalhadores como costureiras, artistas, cabeleireiros, maquiadores, profissionais da segurança, motoristas de aplicativos entre outros profissionais autônomos.

“Resultados expressivos foram obtidos em uma pesquisa de 2019, em parceria com a Ufam (Universidade Federal do Amazonas), mostrando a importância deste evento popular na cadeia produtiva da cultura e na geração de renda. Cerca de 10 mil postos de trabalho, sendo 4,5 mil somente nos galpões dos grupos Especial e Acesso, foram gerados naquele ano. O que denota essa importância do Estado no apoio a esses eventos”, explica o secretário.

Cada escola levará uma alegoria e itens como mestre-sala e porta-bandeira, bateria, puxador de samba, passistas e alas, com número de integrantes reduzido de até 300 pessoas.

As escolas vão iniciar o desfile pela concentração, com evolução em frente ao palco da apresentação que será montado na área do recuo da bateria. O tempo máximo de desfile de cada agremiação é de até 30 minutos para os Grupos de Acesso e 40 minutos para as escolas do Grupo Especial.

Protocolos

Como prevenção a Covid-19, a live não contará com a presença do público. A Fundação de Vigilância em Saúde – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) vai realizar testes em todos os integrantes da ação, por meio de um cronograma de testagem, 48 horas antes das apresentações. O acesso ao Sambódromo só será permitido com o resultado do teste negativo.

Além disso, os foliões das escolas devem apresentar a carteira de vacinação com o ciclo completo de imunização contra a Covid-19.