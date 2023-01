Carnaval 2023: Confira a agenda de ensaios das escolas de samba do Grupo Especial nas comunidades

Redação AM POST

O Carnaval de Manaus, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, abre o calendário de festas populares do estado, tendo como maior expressão da festividade representada nos desfiles das escolas de samba no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho, o Sambódromo de Manaus. E nos meses que antecedem os desfiles oficiais, vários ensaios acontecem nas comunidades, ocupando as quadras das escolas de samba e ruas do bairro.

Neste ano, as escolas do Grupo de Acesso B se apresentam no dia 16 de fevereiro; o Grupo de Acesso A, dia 17; e do Grupo Especial desfilam na avenida do samba no dia 18 de fevereiro.

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, destaca que, os ensaios nos bairros, além de convidar os foliões a prestigiar o carnaval amazonense, aquecem a economia e o comércio local. “O Carnaval marca o início das comemorações culturais no Estado, e toda cadeia produtiva é movimentada com os ensaios nas quadras. As pessoas têm uma prévia do que será apresentado nos desfiles oficiais, no Sambódromo, e ainda fomentam a economia criativa nas comunidades”, comenta Apolo.

São nos ensaios que a bateria, considerada o “coração da escola de samba”, contagia passistas, foliões e demais integrantes. Para acertar o compasso, as escolas do Grupo Especial cumprem uma agenda de “esquentas” semanais nas quadras das escolas de samba e nas ruas dos bairros de origem.

Confira a programação de alguns dos ensaios fixos das escolas de samba do Grupo Especial e os seus respectivos endereços da folia:

GRES Vila da Barra

Tema: “Ratanabá, o segredo milenar da Amazônia”

20h – Terça e sexta-feira

Local: Av. Brasil, 251, Compensa

GRC Primos da Ilha

Tema: “D’além mar, o Amazonas conquistou! José Azevedo, o legado de um gajo sonhador”

20h – Terça-feira

Local: Rua Galdêncio Ramos, 458, São Francisco

GRES Andanças de Ciganos

Tema: “Não deixe o samba morrer, não deixe a cultura acabar, o povo cigano chama ‘salve’ a cultura popular”

21h – Segunda e quinta-feira

Local: Av. Borba, 1030, Cachoeirinha

GRES Reino Unido da Liberdade

Tema: “Bate forte o tambor, Furiosa. Eu quero é Tic Tic Tac. A Reino Unido abre as cortinas para Zezinho Corrêa”

19h – Quinta-feira

18h – Domingo

Local: Alameda São Pedro, 195, Morro da Liberdade

GRES Mocidade Independente da Aparecida

Tema: “Vitae”

19h30 – Sexta-feira e domingo

Local: Rua Ramos Ferreira, 102, Aparecida

GRES A Grande Família

Tema: “Eirunepé, o cordel amazônico”

20h – Sexta-feira e domingo

Local: Rua Careiro, São José Operário 1

GRES Unidos do Alvorada

Tema: “Obu Manaó – O alvorecer da cura sob as bênçãos do céu – Anauê Samel”

20h – Terça-feira

Local: Rua Independência, Alvorada 1

GRES Vitória Régia

Tema: “Por um mundo mais acessível e humano, Vitória Régia: a nossa especialidade é ser especial”

20h – De terça a sexta-feira

18h30 – Domingo

Local: Rua Emílio Moreira, 1137, Praça 14 de Janeiro