Carnaval na Floresta: Carnaboi dá início à temporada de eventos de boi-bumbá

Redação AM POST

Em 2023, o Carnaboi, tradicional folia carnavalesca que tem como ritmo a toada de boi-bumbá, ganha nova dimensão e mais visibilidade, marcando o início da programação que precede o Festival Folclórico de Parintins. A folia bovina será realizada nos dias 25 e 26 de fevereiro no Sambódromo, das 19h às 3h, promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serão 15 atrações, divididas entre os dois dias de festa. Segundo o secretário de cultura, Marcos Apolo Muniz, a folia bovina ganha mais visibilidade, ao ser realizada no fim de semana após a quadra momesca, e marca o início da programação do Festival Folclórico de Parintins.

“Nessa ocasião, vamos divulgar o Festival de Parintins e os ensaios dos bumbás, que acontecem, aos sábados, no Sambódromo, assim como as datas dos eventos lá em Parintins, organizados pelos bois Caprichoso e Garantido”, revela o secretário, antecipando as expectativas para o festival folclórico na ilha Tupinambarana.

A nova dimensão do Carnaboi atende a uma solicitação dos próprios artistas de boi-bumbá, que observavam que a festa vinha rivalizando com as demais folias carnavalescas. O Governo do Amazonas viu na reivindicação dos artistas uma oportunidade de dar nova dimensão e visibilidade ao festejo momesco, genuinamente amazonense.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Certamente será uma grande experiência. O governador Wilson Lima já nos passou a orientação de como tratar o evento, compreendendo também a importância deste festival para divulgação do nosso estado; e o tanto que agrega de valores e gera de trabalho e renda para tanta gente”, pontua o secretário Marcos Apolo.

Serão oito atrações no dia 25 (sábado), incluindo os levantadores David Assayag e Patrick Araújo; e sete atrações no dia 26 (domingo), com shows dos apresentadores oficiais de Caprichoso e Garantido, Edmundo Oran e Israel Paulain.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A folia ao ritmo de boi-bumbá tem direito a uma pré-temporada. Neste domingo (12/02), na avenida do Carnaval do Povão, instalada na Praça Mindu Norte, no bairro Novo Aleixo, será dada a largada para o ritmo do “dois pra lá e dois pra cá”, com a abertura do “Esquenta do Carnaboi”. A abertura contará com a presença de todos os artistas do Carnaboi, mais os grupos de dança e torcidas organizadas de ambos os bumbás.

Após a abertura no Novo Aleixo, o “Esquenta do Carnaboi” será realizado de 13 a 22 de fevereiro, no parque Largo do Mestre Chico, na Praça 14 de Janeiro, zona sul de Manaus. No local, das 19h até meia-noite, os artistas se apresentam com as melhores toadas dos bois Caprichoso e Garantido. Mais de 30 atrações aquecerão o público para o Carnaboi e para a temporada bovina de ensaios dos bumbás em Manaus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira a programação do Carnaboi:

Sábado (25/02), a partir das 19h

19h – Show Bumbás Brilhante, Garanhão e Corre Campo

20h – Klinger Jr e Paulinho Viana

21h – P.A Chaves e Marcia Novo

22h – Prince do Caprichoso e Fabiano Neves

23h – David Assayag, Márcia Siqueira

00h – Patrick Araújo e Marujada de Guerra

01h – Carlinhos do Boi e Carlos Batata

02h – Jr Paulain e Arlindo Neto

Domingo (26/02), a partir das 19h

19h – Grupo Kboclos e Márcio do Boi

20h – Robson Jr e Grupo A Toada

21h – Mara Lima e Luanita Rangel

22h – Edilson Santana e Leonardo Castelo

23h – Edmundo Oran e Canto da Mata

00h – Israel Paulain e Sebastião Jr e Batucada do Garantido

01h – Tony Medeiros e Curumins da Baixa