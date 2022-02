Carnês do IPTU 2022 começam a ser distribuídos em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus iniciou as postagens, via Correios, dos carnês do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Este ano, a Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef) lançou 514,9 mil cadastros imobiliários tributáveis. Do total, aproximadamente 46% já tiveram seus carnês impressos e postados.

De acordo com o subsecretário da Receita da Semef, Armínio Pontes, a entrega, por meio dos Correios, deve ocorrer a partir da próxima semana para contribuintes das zonas Norte, Leste e alguns bairros da zona Oeste.

“Estamos distribuindo carnês por zonas e bairros e a previsão é que, até o fim deste mês, 100% dos carnês do IPTU 2022, residenciais e não residenciais, já tenham sido distribuídos”, informou o subsecretário.

O carnê é uma facilidade que a prefeitura oferece ao contribuinte, mas a qualquer momento é possível acessar as notificações de lançamento do IPTU e as guias no portal de serviços Manaus Atende. As informações de lançamento, assim como as guias para pagamento estão disponíveis no endereço eletrônico http://manausatende.manaus.am.gov.br.

Prêmios

Neste ano, a Prefeitura de Manaus irá premiar os contribuintes que pagarem o imposto em cota única ou parcelado em dia. No caso do pagamento único, que vence em 15/3, além dos descontos, ocorrerá o sorteio de uma picape e quatro carros populares.

Também ocorrerão premiações mensais, em dinheiro, a partir do mês de abril, aos contribuintes que pagarem suas parcelas em dia. Os sorteios terão como base as extrações da Loteria Federal. A campanha IPTU Premiado é válida apenas para os titulares de imóveis residenciais.

“Esta é uma forma da prefeitura reconhecer e premiar o contribuinte que honra com o seu dever de cidadão e paga seu tributo em dia e assim contribui com as ações de educação, saúde, mobilidade e infraestrutura da cidade”, destacou Pontes.

Tanto a cota única quanto a primeira parcela vencem em 15/3. Os contribuintes proprietários de imóveis residenciais, que optarem pelo pagamento único, poderão obter o desconto de até 10%. Para os imóveis não residenciais os descontos serão de 30% no pagamento em cota única e 20% no parcelamento em até 10 vezes.