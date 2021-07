‘Carreata para Jesus’ altera trânsito e linhas de ônibus em Manaus neste sábado; confira

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O evento religioso “Marcha para Jesus”, que será realizado neste sábado, 10/7, a partir das 13h, será na modalidade carreata e vai provocar alteração no trânsito da zona Oeste da cidade, com interdição parcial de vias feita pela Prefeitura de Manaus. Este ano, o encontro será realizado no Complexo Turístico Ponta Negra. Os ônibus terão seus itinerários desviados enquanto durar a mobilização.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) deslocou um efetivo de 60 agentes para fazer o controle do trânsito. Condutores serão orientados a desviar dos trechos interditados usando alternativas de itinerário para melhorar a fluidez de veículos.

A “Carreata para Jesus” irá se concentrar na avenida Belmiro Vianez, via ao lado da Vila Olímpica, a partir das 12h, com percurso seguindo pela avenida Pedro Teixeira em direção à avenida Coronel Teixeira, depois irá se concentrar no Complexo Turístico Ponta Negra. Para garantir a segurança na via, o IMMU optou em liberar o evento no modelo da faixa liberada, com interdição às 6h, com desvio dos veículos para acesso na rua Alaska.

Interdições

A avenida Belmiro Vianez e alameda do Samba serão interditadas no trecho entre as avenidas Lóris Cordovil e Pedro Teixeira a partir das 12h até as 15h30.

A saída da Ponta Negra deverá ser realizada pelo sentido contrafluxo entre a rotatória do Tropical Hotel e o condomínio Aruba, depois, o fluxo segue normal.

O IMMU informa que à medida que a carreata for avançando, as vias interditadas serão liberadas para a circulação dos veículos. Agentes de trânsito e fiscais de transportes farão rondas com viaturas, para monitorar e orientar os motoristas sobre as interdições e opções de rota.

Desvio nas linhas de ônibus

Com as interdições temporárias, veja como ficam as linhas de ônibus 001, 010, A036, 450, que mudarão de itinerário em ambos os sentidos: seguem normalmente até a avenida São Jorge, avenida Guanapuris, avenida Compensa, avenida São Jorge, avenida Jacira Reis, rua Paxiúbas e seguem itinerário normal.

Linha – 678 – Sentido bairro/Centro: Segue normalmente até a avenida Darcy Vargas, avenida Dr. Teomário Pinto da Costa, avenida Jacira Reis, avenida São Jorge, avenida Coronel Teixeira e retorna para o bairro.

Sentido Centro/bairro: Segue normalmente até a avenida São Jorge, avenida Guanapuris, avenida Compensa, avenida São Jorge, avenida Jacira Reis, avenida Dr. Teomário Pinto da Costa, e segue normalmente para o bairro.

Linhas – 213 e 227 – Sentido bairro/Centro: Seguem normalmente até a avenida Loris Cordovil, avenida Desembargador João Machado, avenida Mário Ypiranga, avenida Djalma Batista e seguem para o bairro.

Sentido bairro/Centro: Normal até a avenida Loris Cordovil, boulevard Álvaro Maia, avenida Pedro Teixeira e seguem normalmente para o bairro.

Linhas – A222 e A225 – Sentido bairro/Centro: Seguem normalmente até a avenida Loris Cordovil, avenida Desembargador João Machado, avenida Mário Ypiranga, avenida Djalma Batista, avenida Pedro Teixeira, avenida Constantino Nery e retornam para o bairro. No sentido Centro/bairro as linhas não passam pelas vias interditadas e seguem normalmente.

Linha – 219 – Sentido bairro/Centro: Segue normalmente até a avenida Loris Cordovil, avenida Desembargador João Machado, avenida Constantino Nery e retorna para o bairro. No sentido Centro/Bairro a linha não passa pelas vias interditadas e segue normalmente.

Linhas – 010, A036, A200, 207, A204, 214, 215, 223 – As linhas seguem normalmente até a avenida Loris Cordovil, rua Álvaro Maia, avenida Pedro Teixeira e retornam para o bairro.