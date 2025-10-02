A notícia que atravessa o Brasil!

Carreta apresenta pane na avenida Ephigênio Salles em Manaus

A carga de cabos transportada acabou se espalhando pela pista.

Por Natan AMPOST

02/10/2025 às 17:07 - Atualizado em 02/10/2025 às 17:21

O tráfego na avenida Ephigênio Salles, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus, ficou completamente bloqueado na manhã desta quinta-feira (2) após um incidente envolvendo duas carretas.

De acordo com informações do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), o problema começou quando uma das carretas apresentou pane mecânica no trecho sentido Coroado–Parque 10.

Durante a tentativa de outra carreta passar pelo local, a carga de cabos transportada acabou se espalhando pela pista, tornando impossível a circulação de veículos no sentido Centro–bairro. A ocorrência rapidamente gerou congestionamentos e obrigou motoristas a buscarem rotas alternativas.

Agentes de trânsito do IMMU foram deslocados para a área com o objetivo de orientar os condutores e garantir a segurança viária. Segundo o órgão, os trabalhos de remoção da carga já foram iniciados, mas não há previsão para a liberação completa da via.

