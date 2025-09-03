A notícia que atravessa o Brasil!

Manaus

Carreta desgovernada assusta moradores e quase atinge escola em Manaus

Veículo pesado perdeu o controle e invadiu calçada em frente a escola, mas ninguém ficou ferido.

Por Beatriz Silveira

03/09/2025 às 20:00

Notícias de Manaus – Um grave acidente quase terminou em tragédia no início da tarde desta quarta-feira (3), no bairro Alfredo Nascimento, Zona Norte de Manaus. Uma carreta desgovernada perdeu o controle e só parou ao lado da Escola Estadual Frei Mario Monacelli, assustando moradores e pais de alunos da região.

Segundo informações preliminares, o motorista não conseguiu conter o veículo, que invadiu a calçada próxima à unidade escolar. No momento do incidente, não havia pedestres no local, o que evitou um cenário de maiores proporções. A proximidade da carreta com a escola gerou tensão entre quem presenciou a cena, já que muitos estudantes circulam pelo espaço diariamente.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido e a estrutura do colégio também não sofreu danos. Após o ocorrido, a empresa responsável pelo veículo enviou outro caminhão para realizar a operação de resgate. A carreta foi içada com auxílio de equipamentos adequados e rebocada para fora da área.

Moradores relataram que acidentes envolvendo veículos de grande porte são recorrentes na região, principalmente em ruas estreitas e de intenso movimento. O episódio reacendeu a preocupação sobre a segurança no trânsito nas proximidades de escolas e áreas residenciais.

As autoridades devem avaliar as circunstâncias do acidente e verificar se houve falha mecânica ou humana na condução do veículo. Enquanto isso, a comunidade escolar reforça o alívio de que a ocorrência não tenha resultado em vítimas.

