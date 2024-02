Carreta engata em limitador de altura no bairro São Jorge em Manaus

A carreta ficou parada no meio da pista e impediu o tráfego dos demais veículos. Com o impacto da colisão com o limitador, parte da cabine da carreta ficou destruída. O limitador de altura que permite passagem de veículos até 4 metros.

Notícias de Manaus – Uma carrega engatou em um limitador de altura no viaduto do bairro São Jorge na Zona Oeste de Manaus e paralisou o transito nesta quinta-feira (8).

