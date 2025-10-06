A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Ao Vivo

Carreta tomba na Avenida Constantino Nery e causa lentidão em Manaus; Veja

Acidente causa lentidão no trânsito durante a manhã e mobiliza equipes de resgate.

Por Marcia Jornalist

06/10/2025 às 13:25 - Atualizado em 06/10/2025 às 13:27

Ver resumo

Notícias de Manaus – Uma carreta tombou na manhã desta segunda-feira (6) na Avenida Constantino Nery, sentido centro, em Manaus. O acidente ocorreu por volta das 11h30 e provocou retenção no trânsito, gerando lentidão na via durante o período da manhã.

PUBLICIDADE

De acordo com testemunhas, o motorista perdeu o controle do veículo ao tentar fazer uma curva, o que resultou no tombamento da carreta.

Equipes do IMMU (Instituto de Mobilidade Urbana) foram acionadas para realizar o atendimento, remoção do veículo e controle do tráfego na região. A carreta transportava carga de materiais de construção, que ficaram espalhados pela via, exigindo limpeza para garantir a segurança dos motoristas.

PUBLICIDADE

O trânsito no local ficou bastante engarrafado durante a operação de resgate e limpeza, causando congestionamentos em vias próximas.

LEIA MAIS: Suspeito de cometer estupro no Pará é preso em Manaus

Até o momento, não há informações sobre outras vítimas ou danos materiais além da carreta e sua carga. O departamento de trânsito investiga as causas do acidente para apurar possíveis responsabilidades.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Brasil

Lula pediu fim do tarifaço de 50% a produtos brasileiros em conversa por videoconferência com Trump

Os dois presidentes conversaram nesta segunda por 30 minutos.

há 3 minutos

Amazonas

Vice-reitora da FUnATI está entre os pesquisadores mais influentes do mundo, segundo ranking da Universidade de Stanford

A classificação é elaborada a partir dos registros do Scopus, um dos maiores bancos de dados de resumos e citações de artigos revisados.

há 5 minutos

Política

Comissão de Ética aguarda acionamento da Mesa Diretora da CMM para analisar possível cassação de Rosinaldo Bual

Bual é suspeito de chefiar um esquema de “rachadinha”, prática em que parte dos salários de assessores é desviada para o próprio parlamentar.

há 27 minutos

Política

Vereadores de Manaus se posicionam sobre prisão de Rosinaldo Bual suspeito de ‘rachadinha’: “macula a imagem de todos nós”

Bual é suspeito de comandar um esquema de “rachadinha” dentro da CMM.

há 1 hora

Polícia

Suspeito de cometer estupro no Pará é preso em Manaus

Suspeito foi localizado no Porto de Manaus graças a reconhecimento facial e troca de informações entre polícias.

há 1 hora