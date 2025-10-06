Carreta tomba na Avenida Constantino Nery e causa lentidão em Manaus; Veja

Notícias de Manaus – Uma carreta tombou na manhã desta segunda-feira (6) na Avenida Constantino Nery, sentido centro, em Manaus. O acidente ocorreu por volta das 11h30 e provocou retenção no trânsito, gerando lentidão na via durante o período da manhã.

De acordo com testemunhas, o motorista perdeu o controle do veículo ao tentar fazer uma curva, o que resultou no tombamento da carreta.

Equipes do IMMU (Instituto de Mobilidade Urbana) foram acionadas para realizar o atendimento, remoção do veículo e controle do tráfego na região. A carreta transportava carga de materiais de construção, que ficaram espalhados pela via, exigindo limpeza para garantir a segurança dos motoristas.

O trânsito no local ficou bastante engarrafado durante a operação de resgate e limpeza, causando congestionamentos em vias próximas.

Até o momento, não há informações sobre outras vítimas ou danos materiais além da carreta e sua carga. O departamento de trânsito investiga as causas do acidente para apurar possíveis responsabilidades.