Carro capota após motorista perder controle do veículo em Manaus

Notícia de Manaus Na noite desta quarta-feira (11), um acidente na Avenida Curaçao, localizada no bairro Nova Cidade em Manaus, chamou a atenção de moradores e transeuntes. Um veículo capotou e colidiu com um muro depois que o motorista perdeu o controle do carro durante a viagem.

De acordo com informações preliminares, o condutor estava trafegando pela avenida e, ao tentar realizar uma manobra para retornar, perdeu o controle do veículo. Isso resultou na colisão com uma mureta e, subsequentemente, no capotamento do carro. Suspeita-se que a água na pista, combinada com pneus desgastados, tenha sido o motivo do acidente.

Felizmente, o motorista sofreu ferimentos leves no acidente e conseguiu sair do veículo por conta própria. Ele foi socorrido e encaminhado para uma Unidade de Saúde, onde deve receber atendimento médico adequado.