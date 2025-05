Carro capota e pessoas ficam feridas após acidente em cruzamento no bairro Parque 10 em Manaus

Notícias de Manaus – Um carro capotou em cruzamento na rua Jorge Veiga esquina com a rua Eldorado, bairro Parque Dez, na Zona Centro-Sul de Manaus na noite desta sexta-feira (2), deixando ao menos seis pessoas feridas, sendo uma criança e seis adultos.

A colisão envolveu dois carros e resultou no capotamento de um dos veículos, mobilizando equipes de resgate e deixando moradores da região em alerta.

De acordo com informações de testemunhas, um carro modelo Renault Sandero cor branca, conduzido por um motorista por aplicativo, trafegava com uma passageira e uma criança quando colidiu com um Volkswagen Fox preto, que seguia pela avenida e transportava três adultos. O impacto da batida foi tão forte que o Fox capotou e ficou com as rodas para cima no meio da via.

Moradores da região acionaram o Corpo de Bombeiros após ouvir o impacto e notar o veículo totalmente deitado no meio da via. Equipes chegaram em poucos minutos ao local, encontrando o motorista preso às ferragens. Os profissionais conseguiram fazer o desencarceramento e prestar os primeiros socorros no próprio local.

Todas as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Até o fechamento desta reportagem, não havia confirmação oficial sobre o estado de saúde de cada vítima, mas não há relatos de mortes no local.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local para organizar o fluxo de veículos e orientar os motoristas que passavam pela área.