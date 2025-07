Carro capota em Avenida do Japiim em Manaus

No entanto, a situação levanta preocupações sobre a segurança nas vias locais, especialmente em relação à condução sob efeito de álcool. O carro permaneceu no local, capotado, enquanto a motorista seguiu seu caminho.

Uma motorista, que aparentemente estava embriagada, perdeu o controle do carro, bateu no meio-fio e capotou. Segundo relatos de um senhor que possui um restaurante nas proximidades, a mulher desceu do veículo, avaliou os danos e deixou o local sem buscar socorro.

