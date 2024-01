Carro capota nas proximidades da rodoviária de Manaus após acidente de trânsito

Notícias de Manaus – Na madrugada desta quarta-feira (31), um carro capotou nas imediações da rodoviária de Manaus, localizada na avenida Desembargador João Machado, no bairro Flores, zona Centro-Sul da capital amazonense, após um acidente de trânsito.

Um vídeo que circula nas redes sociais registra o momento em que o veículo encontra-se virado na direção do Centro/bairro da avenida, bloqueando uma das faixas. As imagens revelam a gravidade do acidente, mas até o momento não há informações disponíveis sobre as causas do ocorrido ou a presença de possíveis feridos. O motorista do veículo não foi identificado.

Redação AM POST