Carro capota no bairro Compensa e deixa pessoa ferida, em Manaus; Assista

Notícias de Manaus – Um carro capotou na noite desta terça-feira, 2, na Avenida Coronel Teixeira, no bairro Compensa, zona oeste de Manaus.

O acidente foi registrado em vídeo que foi compartilhado em diversos aplicativos de mensagem, mostrando o veículo capotado na via.

Ainda não há informações oficiais sobre as causas do acidente ou o número de feridos. Uma pessoa ficou ferida e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no local.

A vítima foi encaminhada ao Hospital 28 de Agosto, conhecido também como Pronto-Socorro do Sete de Agosto, localizado na zona centro-sul da cidade.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde da pessoa ferida. As autoridades ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o caso e a dinâmica do acidente segue sob investigação.

O vídeo do capotamento gerou preocupação entre moradores da região, que pedem maior atenção e fiscalização na via para evitar novos acidentes.