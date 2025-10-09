Carro capota no Japiim e deixa trânsito parado em Manaus; Assista

Notícias de Manaus – Na manhã desta quinta-feira (9), um acidente envolvendo um carro Fiat Mobi e uma Montana causou capotamento do Fiat na Avenida Rodrigo Otávio, no bairro Japim, zona sul de Manaus.

O acidente ocorreu no sentido centro-bairro e provocou grande congestionamento em ambos os lados da via.

Devido ao capotamento, o trânsito ficou bastante comprometido, causando lentidão e transtornos para os motoristas que trafegavam pela avenida.

Equipes do Corpo de Bombeiros e agentes de trânsito foram acionados e estiveram rapidamente no local para prestar atendimento e controlar o fluxo de veículos.

Uma vítima do acidente foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para atendimento médico. Até o momento, o estado de saúde da pessoa não foi divulgado pelas autoridades.

O acidente reforça a importância da atenção redobrada dos motoristas nas vias urbanas, principalmente em avenidas movimentadas como a Rodrigo Otávio, que é uma das principais vias de acesso na zona sul da capital amazonense.

As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades de trânsito.