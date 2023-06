Carro colide com a mesma parada de ônibus onde ocorreu acidente fatal em 2022 em Manaus

Na tarde desta sexta-feira (23), um veículo invadiu a mesma parada de ônibus onde uma mulher perdeu a vida no ano de 2022, localizada na avenida Coronel Teixeira, bairro Santo Agostinho, zona Oeste de Manaus.

O incidente aconteceu no mesmo local em que, em dezembro de 2022, uma mulher foi fatalmente atingida e um homem ficou ferido em um acidente. O condutor do veículo perdeu o controle e colidiu com a estrutura da parada, causando danos à mesma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Felizmente, não houve vítimas fatais no ocorrido. O motorista do veículo sofreu apenas ferimentos leves. Até o momento, não há informações sobre as causas do acidente.

Redação AM POST