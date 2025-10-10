Carro colide com duas motos na Av. Buriti e deixa três feridos em Manaus

Notícias de Manaus – Um acidente na tarde desta sexta-feira (10), na Avenida Buriti, bairro Distrito Industrial, em Manaus, terminou com a colisão de um carro contra duas motocicletas e deixou três pessoas feridas. A ocorrência envolveu um veículo modelo Gol e duas motos. Em uma das motocicletas estavam duas mulheres; na outra, um homem. As três vítimas receberam atendimento no local.

PUBLICIDADE

De acordo com o condutor do Gol, que preferiu não se identificar, ele seguia pela Buriti no sentido Bola da Suframa quando, segundo relatou, duas mulheres em uma motocicleta teriam saído de uma via lateral. O motorista afirmou que tentou desviar, mas acabou colidindo com a dupla.

Na sequência, outro motociclista, que trafegava no sentido oposto da Avenida Buriti, atingiu a moto das mulheres já caída na pista e também sofreu uma queda.

PUBLICIDADE

Leia também: Chico Preto aciona TCE-AM e cobra provas da fala de Omar Aziz que diz ter deixado R$ 2 bilhões para construção da Cidade Universitária

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou os primeiros procedimentos, encaminhando as vítimas — as duas mulheres e o homem — para atendimento médico. A princípio, elas seriam levadas aos hospitais João Lúcio e Platão Araújo.

Durante o atendimento, uma carreta que tentou passar pelo local ficou retida. De acordo com relatos, não mover os veículos envolvidos foi considerado necessário para não prejudicar a perícia que deve analisar as circunstâncias do acidente.

O fluxo na via ficou comprometido em razão da presença das equipes e dos veículos na pista, até que o atendimento e os procedimentos de praxe fossem concluídos.