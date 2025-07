Carro colide com poste após invadir canteiro na zona oeste de Manaus

Notícias de Manaus – Na manhã desta terça-feira (23), um carro de passeio acabou colidindo violentamente com um poste após invadir o canteiro central da avenida Coronel Teixeira, localizada no bairro Ponta Negra, zona oeste de Manaus. O incidente aconteceu no sentido bairro-centro e chamou atenção de motoristas que passavam pela via no momento da batida.

Imagens que circulam em grupos de WhatsApp mostram o veículo, um modelo Gol de cor branca, com a parte frontal completamente danificada em decorrência do impacto direto com o poste de energia. O acidente causou surpresa entre os populares e gerou rápida mobilização de órgãos competentes.

Equipes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionadas para organizar o trânsito no local e garantir a segurança dos demais condutores. A concessionária de energia Amazonas Energia também esteve presente para avaliar os danos causados à estrutura elétrica e tomar as providências necessárias.

Apesar do impacto, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do motorista envolvido no acidente. A via sofreu retenções temporárias até a retirada do automóvel e a liberação total da pista.

O caso serve de alerta para a importância da atenção redobrada no trânsito, especialmente em avenidas movimentadas como a Coronel Teixeira, onde a alta velocidade e distrações podem resultar em acidentes graves.