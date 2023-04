Carro da Águas de Manaus vai parar dentro de Igarapé durante acidente

Redação AM POST

Um carro da concessionária Águas de Manaus foi parar dentro do Igarapé do Passarinho, na manhã de hoje (9), no bairro Nova Cidade, após colidir com uma picape na zona norte de Manaus.

De acordo com a polícia, não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

O carro da concessionária permanece

dentro do igarapé e a picape, por sua vez, teve a frente completamente destruída e por muito pouco também não despencou nas águas.

Em nota, a concessionária Águas de Manaus, o acidente teve apenas danos materiais.