Carro de luxo fica destruído após colidir com uma picape em cruzamento no Centro de Manaus; vídeo

O veículo permanece no local, parcialmente na calçada, o que poderia ter causado mais danos se não fossem as barreiras de contenção instaladas por comerciantes para proteger suas lojas e pedestres.

A testemunha relatou que o acidente aconteceu antes do nascer do sol, e, segundo informações da Polícia Militar, o motorista da BMW, que pode ser uma mulher, estava embriagado e sofreu ferimentos mais graves, necessitando de internação em um hospital local.

De acordo com testemunhas, o motorista de um luxuoso carro BMW não respeitou a sinalização e colidiu com uma picape branca que transportava duas pessoas. Ambas foram rapidamente atendidas pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Notícias de Manaus Um acidente grave ocorreu nas primeiras horas da manhã desta segunda (05) entre as avenidas Duque de Caxias e Ramos Ferreira, uma das áreas mais movimentadas do centro de Manaus.

