Carro descontrolado bate em muro de Fórum da zona Sul de Manaus

Redação AM POST

Um motorista, de identidade não revelada, acabou perdendo o controle do veículo e bateu no muro do Fórum Desembargadora Euza Maria Naice de Vasconcellos, na tarde desta sexta-feira (30), na rua Valério Botelho de Andrade, São Francisco, Zona Sul de Manaus.

Testemunhas relataram que o motorista do veículo modelo Hilux, de cor preta, que estava com quatro ocupantes, acabou saindo da pista e atingiu a grade do fórum. Com a colisão, uma pessoa ficou ferida e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Continua depois da Publicidade

Ainda não há informações sobre o que motivou o acidente, mas o condutor já foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos sobre o caso.