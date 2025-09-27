Carro despenca em igarapé após acidente na Avenida Brasil, assista

Notícias de Manaus – Um grave acidente chamou a atenção de quem passava pela Avenida Brasil, em Manaus, na tarde deste sábado (27). Um Fiat Idea caiu dentro de um igarapé depois que o motorista perdeu o controle da direção e avançou pela calçada até despencar no barranco.

PUBLICIDADE

Leia mais: Silas Câmara declara apoio a Wilson Lima e defende candidatura dele ao Senado em 2026: “conta comigo”

O condutor estava sozinho no veículo no momento da ocorrência. Ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo levado em seguida ao Hospital e Pronto-Socorro Joventina Dias.

PUBLICIDADE

As circunstâncias que levaram à perda de controle do carro ainda não foram esclarecidas. Matéria em atuaização.