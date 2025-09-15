A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Carro é consumido por fogo ao lado de posto de gasolina na zona centro sul de Manaus

Incêndio no veículo causou congestionamento na Rua Fortaleza.

Por Marcia Jornalist

15/09/2025 às 08:51

Ver resumo

Notícias de Manaus – Na manhã desta segunda-feira, 15, um carro pegou fogo no cruzamento da Rua Fortaleza com a Avenida Paraíba, em Adrianópolis, na zona centro-sul de Manaus.

PUBLICIDADE

O incidente ocorreu próximo a um posto de combustível e em uma área repleta de lojas e restaurantes. Até o momento, as causas do incêndio são desconhecidas.

O fogo começou logo no início da manhã, causando grande tumulto na região. A situação resultou em um congestionamento significativo, deixando o tráfego caótico para motoristas e pedestres que transitavam pela área.

PUBLICIDADE

A presença de fumaça e as chamas chamaram a atenção de quem estava nas proximidades, gerando preocupações sobre a segurança, especialmente devido à proximidade do posto de combustível.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar o incêndio e garantir a segurança de todos ao redor. Os agentes de trânsito também foram mobilizados para ajudar a gerenciar o fluxo de veículos e minimizar os impactos do congestionamento.

LEIA MAIS: Processo seletivo abre 500 vagas na Secretaria de Cultura com salários de até 12 mil em Manaus

Os moradores e comerciantes locais relataram que, embora o incêndio tenha sido rapidamente contido, o incidente causou atrasos significativos e estresse entre os que se dirigiam ao trabalho.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Amazonas

Adolescente de 17 anos morre afogado no Rio Amazonas em Itacoatiara

Familiares informaram que o jovem não sabia nadar. Rio Amazonas é conhecido por suas correntezas fortes e águas profundas.

há 3 minutos

Esporte

Rebeca Lima é campeã mundial de boxe em Liverpool

Brasil também garante três medalhas de prata na competição.

há 10 minutos

Manaus

Processo seletivo abre 500 vagas na Secretaria de Cultura com salários de até 12 mil em Manaus

Oportunidades de emprego para artistas e técnicos.

há 17 minutos

Brasil

Manauara é morta com facadas no pescoço pelo ex-marido em bar no Mato Grosso

Vítima vinha sendo ameaçada de morte desde o término do relacionamento.

há 33 minutos

Brasil

“Careca do INSS” vai depor na CPMI nesta segunda-feira 

Antonio Carlos Camilo Antunes foi preso na última sexta-feira.

há 1 hora