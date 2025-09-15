Carro é consumido por fogo ao lado de posto de gasolina na zona centro sul de Manaus

Notícias de Manaus – Na manhã desta segunda-feira, 15, um carro pegou fogo no cruzamento da Rua Fortaleza com a Avenida Paraíba, em Adrianópolis, na zona centro-sul de Manaus.

O incidente ocorreu próximo a um posto de combustível e em uma área repleta de lojas e restaurantes. Até o momento, as causas do incêndio são desconhecidas.

O fogo começou logo no início da manhã, causando grande tumulto na região. A situação resultou em um congestionamento significativo, deixando o tráfego caótico para motoristas e pedestres que transitavam pela área.

A presença de fumaça e as chamas chamaram a atenção de quem estava nas proximidades, gerando preocupações sobre a segurança, especialmente devido à proximidade do posto de combustível.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar o incêndio e garantir a segurança de todos ao redor. Os agentes de trânsito também foram mobilizados para ajudar a gerenciar o fluxo de veículos e minimizar os impactos do congestionamento.

Os moradores e comerciantes locais relataram que, embora o incêndio tenha sido rapidamente contido, o incidente causou atrasos significativos e estresse entre os que se dirigiam ao trabalho.