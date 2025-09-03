Carro em alta velocidade cai em igarapé no Conjunto Galileia, zona Norte de Manaus

Notícias de Manaus – Na manhã desta quarta-feira (3), um carro preto perdeu o controle e caiu dentro de um igarapé no Conjunto Galileia, localizado na zona Norte de Manaus. O veículo seguia em alta velocidade e não conseguiu fazer uma curva, passando direto e caindo na água.

PUBLICIDADE

As imagens das câmeras de segurança do local registraram o momento exato do acidente, que mostra o carro saindo da pista antes de despencar no igarapé.

Apesar da gravidade aparente da situação, até o momento não há informações oficiais sobre feridos ou vítimas.

PUBLICIDADE

As causas do acidente ainda estão sob investigação pelas autoridades de trânsito. A hipótese inicial, baseada nas imagens e depoimentos de testemunhas, aponta para a alta velocidade como fator determinante na perda de controle do veículo.

O local do acidente fica no conjunto Gari, dentro do Conjunto Galileia, uma área residencial da zona Norte. Equipes de emergência foram acionadas para atender a ocorrência, monitorar a situação e garantir a segurança na região.

LEIA MAIS: Corpo é encontrado em área de mata no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus

O portal continua acompanhando o caso e trará novas informações assim que forem divulgadas pelas autoridades competentes.