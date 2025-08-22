Carro explode e provoca pânico em moradores da zona leste de Manaus; Veja vídeo

Notícias de Manaus – Na noite de quinta-feira (21), um carro explodiu e pegou fogo no bairro Ouro Verde, na zona Leste de Manaus, provocando pânico entre os moradores. O veículo, que estava estacionado, foi consumido rapidamente pelas chamas, gerando temor na vizinhança.

De acordo com relatos de testemunhas, a explosão foi abrupta e surpreendeu a todos. “Foi muito rápido, quando vimos já estava tudo em chamas”, afirmou um dos vizinhos, que descreveu a cena como caótica.

O barulho da explosão e a luminosidade das chamas alarmaram os residentes, que temeram por suas seguranças e a possibilidade de o fogo se alastrar.

Equipes de bombeiros foram acionadas e chegaram rapidamente ao local para controlar o incêndio, evitando que a situação se agravasse.

Felizmente, não houve registro de feridos, mas a explosão deixou os moradores em estado de alerta e com receio sobre a segurança da área.

As autoridades ainda investigam as causas do incêndio, que pode estar relacionado a uma falha mecânica ou a um problema no sistema elétrico do veículo.

Este incidente ressalta a importância de medidas de segurança e manutenção em veículos para prevenir situações perigosas como essa. A comunidade aguarda respostas e medidas preventivas para evitar novos episódios.