Carro fica totalmente destruído após colisão em árvore na Zona Oeste de Manaus

Notícias de Manaus – Na manhã deste domingo (28), um grave acidente chocou os moradores da Zona Oeste de Manaus, mais precisamente na Avenida Brasil, bairro Compensa. Um veículo ficou completamente destruído após colidir violentamente contra uma árvore, deixando um rastro de destroços no local.

O incidente ocorreu por volta das 6h da manhã, nas proximidades da Sede do Governo do Amazonas. Até o momento, não há informações detalhadas sobre as circunstâncias do acidente, tampouco se houve feridos no episódio.

As autoridades locais já foram acionadas para investigar as causas da colisão e avaliar as condições em que o veículo se encontrava.

Redação AM POST