Carro pega fogo em avenida de Manaus e assusta motoristas; veja vídeo

Notícias de Manaus – Um carro começou a pegar fogo nesta quarta-feira (6) na Avenida Rodrigo Otávio, nas proximidades da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), no bairro Japim, Zona Sul de Manaus. Equipes de emergência já estão no local combatendo as chamas para controlar o incêndio.

Até o momento, não há informações oficiais sobre as causas que provocaram o fogo no veículo. Também não há registros confirmados de vítimas ou feridos relacionados ao incidente.

O fogo no automóvel provocou a interrupção total do trânsito na via, causando retenção e congestionamento nas imediações. Motoristas e pedestres estão orientados a evitar a região enquanto as equipes trabalham para apagar as chamas e liberar a pista.

Autoridades locais acompanham a situação para garantir a segurança dos moradores e evitar novos transtornos no trânsito da região. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros permanecem no local para controlar o incêndio e realizar os procedimentos necessários.

A população é orientada a seguir rotas alternativas e aguardar novas atualizações sobre o desbloqueio da avenida e a situação do veículo.