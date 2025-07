Carro pega fogo na Djalma Batista e causa congestionamento em Manaus

Notícias de Manaus – Um veículo modelo Prisma, de cor prata, foi completamente consumido pelas chamas na noite desta sexta-feira (25), na avenida Djalma Batista, uma das vias mais movimentadas da zona Centro-Sul de Manaus. O incidente ocorreu no sentido bairro-Centro, por volta das 20h, e gerou grande congestionamento e curiosidade de quem passava pelo local.

Segundo testemunhas, o incêndio teve início de forma repentina, e em poucos minutos o carro já estava tomado pelo fogo. Pessoas que estavam próximas ao veículo tentaram ajudar, mas as chamas se alastraram rapidamente, impossibilitando qualquer tentativa de contenção antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

PUBLICIDADE

Leia também: Amigo de ex-conselheiro de facção morre em hospital de Manaus após ataque a tiros em Manaus

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foram acionadas e conseguiram controlar as chamas, evitando que o fogo atingisse outros veículos e estruturas próximas. Felizmente, não houve registro de feridos, já que o condutor conseguiu sair do automóvel a tempo.

As causas do incêndio ainda serão investigadas. A suspeita inicial é de falha elétrica no sistema do veículo, mas apenas uma perícia poderá confirmar o motivo exato.

PUBLICIDADE

O episódio chamou a atenção de motoristas e pedestres que trafegavam pela região, provocando lentidão no trânsito até a retirada completa do carro da via. A avenida Djalma Batista é uma das principais ligações entre a zona Norte e o Centro da cidade, e o incêndio causou transtornos no horário de pico.