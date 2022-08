Carros são apreendidos por estacionarem em locais proibidos no Centro de Manaus

Redação AM POST

Com o saldo de três veículos removidos e dezenas de pontos fiscalizados, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou, nesta quarta-feira, 10/8, mais uma ação para ordenar o trânsito e o estacionamento no Centro, principalmente na parte comercial e de maior fluxo de veículos e pedestres.

Continua depois da Publicidade

Um dos objetivos foi orientar condutores de veículos a respeitar o uso do serviço de estacionamento rotativo no local. Houve flagrante de carros estacionados em desacordo com a legislação vigente, em vagas na avenida Eduardo Ribeiro, onde ocorreram três apreensões, e nas ruas Dona Libânia e Henrique Martins.

O diretor de Operações do IMMU, Stanley Ventilari, explicou que os condutores devem procurar se regularizar para evitar multas e remoções. “O objetivo desta operação na área central da cidade é coibir as irregularidades encontradas relacionadas a estacionamento. Iremos fiscalizar para garantir um pouco mais de segurança viária à população e também coibir estacionamentos em calçadas. Queremos garantir a segurança no trânsito neste local que é uma área comercial e de movimentação intensa, tanto de pedestres quanto de veículos”, destacou.

O IMMU informa que qualquer irregularidade no trânsito, além de dúvidas ou sugestões, pode ser encaminhada ao órgão por meio do telefone 0800 092 1188.