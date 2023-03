Carros são removidos por estacionarem de forma irregular em ruas de Manaus

Redação AM POST*

A Prefeitura de Manaus, por meio do setor de Operações do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou uma fiscalização com o objetivo de permitir a fluidez do trânsito e combater estacionamentos irregulares na cidade. Na tarde desta terça-feira, 14/3, a equipe percorreu as vias das zonas Norte e Centro-Sul. Como resultado da operação, foram feitas 28 autuações e sete veículos conduzidos ao parqueamento.

“As operações são rotineiras e os agentes percorrem principalmente os corredores viários e os locais onde têm centros comerciais, lojas e grandes concentrações de pessoas. A fiscalização serve para ordenar o trânsito e evitar o risco de acidentes com pedestres, por isso, realizamos diariamente”, falou Stanley Ventilari, diretor de Operações de trânsito do IMMU.

A equipe de operação identificou irregularidades de estacionamentos em vias públicas, que estavam prejudicando o fluxo de veículos, por meio de fila dupla, estacionamentos em locais proibidos que impedia a circulação de pedestres, além de colocar em risco a segurança no trânsito. Durante a fiscalização, os agentes de trânsito também orientaram os condutores sobre as regras de estacionamento e circulação nas vias, visando promover uma maior conscientização e respeito às normas de trânsito.

O IMMU destacou a importância da colaboração dos motoristas para manter a cidade organizada e segura no trânsito. A fiscalização é uma medida necessária para garantir a mobilidade urbana e a segurança no trânsito, além de evitar transtornos para a população.

“A operação continuará acontecendo em diferentes regiões da cidade, com o objetivo de manter a fluidez do trânsito e coibir infrações no estacionamento de veículos. Os motoristas devem ficar atentos às regras de trânsito e evitar estacionar em locais proibidos, para evitar transtornos e prejuízos”, finalizou Ventilari.