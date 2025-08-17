A notícia que atravessa o Brasil!

Carta de Manaus propõe nova abordagem para segurança na Amazônia

IV Congresso Internacional de Segurança e Defesa reúne especialistas para discutir combate ao crime organizado.

Por Marcia Jornalist

17/08/2025 às 15:11

Notícias de Manaus – Na última terça, 12, o Centro de Convenções Vasco Vasques sediou o IV Congresso Internacional de Segurança e Defesa, que teve como destaque a apresentação da Carta de Manaus, um documento que propõe diretrizes para aprimorar a segurança pública na região amazônica.

A iniciativa foi apresentada pelo doutor em Direito e especialista em segurança na Amazônia, Mário Jumbo Miranda Aufiero.

A apresentação ocorreu durante o painel SINAB – Avanços e Desafios na Integração do Combate à Criminalidade no Brasil, que contou também com a participação do professor Ricardo Balestreri, especialista em políticas de segurança pública, e do professor doutor Vicente Riccio, que abordou a importância da inovação e da cooperação institucional para o enfrentamento da criminalidade.

De acordo com Aufiero, a Carta de Manaus é resultado de um processo de diálogo com diferentes setores da sociedade e busca aproximar as forças de segurança da população, promovendo uma política mais democrática e eficiente. “Não é apenas um texto protocolar. É um convite à construção coletiva de uma política de segurança mais democrática, eficiente e transparente”, afirmou.

Balestreri destacou que a segurança pública deve ser construída com base no entendimento da realidade local e na participação da sociedade, não apenas no aumento do uso da força. Para ele, a inteligência policial deve estar integrada à participação social para resultados mais efetivos.

Vicente Riccio ressaltou que políticas públicas sólidas dependem de diagnósticos precisos e da colaboração entre instituições, além do uso de tecnologia para apoiar o trabalho dos agentes que atuam na linha de frente.

O congresso também contou com a participação do especialista em políticas de prevenção Jhon Eterno, dos Estados Unidos, que ressaltou a importância da educação e da oferta de oportunidades para a juventude como forma de prevenção ao crime.

LEIA MAIS: Filhote de três meses é libertado após ficar preso em portão em Manaus

A Carta de Manaus será encaminhada a órgãos públicos e entidades civis, com a intenção de inspirar políticas integradas e de longo prazo para a Amazônia Legal. O evento reuniu especialistas nacionais e internacionais, buscando promover o diálogo e a cooperação no enfrentamento da criminalidade.

