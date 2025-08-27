Cartão PassaFácil promocional garante transporte e benefícios extras para o festival #SouManaus 2025

Notícias de Manaus – Quem optar por ir de ônibus ao festival #SouManaus Passo a Paço 2025 terá benefícios exclusivos. Um lote extra de três mil cartões promocionais PassaFácil Sou Manaus será lançado com vantagens especiais que unem mobilidade, praticidade e brindes. A iniciativa busca incentivar o uso do transporte coletivo durante o maior festival de artes integradas da região Norte.

Cada cartão será vendido por R$ 30 e já vem carregado com seis passagens de ônibus, o suficiente para ida e volta nos três dias de evento. Além da mobilidade garantida, o público ainda recebe um combo especial: uma pulseira de acesso para o dia escolhido do festival e um copo personalizado exclusivo. A promoção é válida enquanto durar o estoque dos três mil cartões, distribuídos em mil unidades para cada dia de programação.

Como adquirir o cartão promocional

PUBLICIDADE

O acesso ao benefício será realizado de forma totalmente digital. O interessado deve entrar no canal oficial no aplicativo Telegram, por meio do contato @sindy_sinetram_bot. Após o cadastro, será possível escolher a data em que deseja utilizar a pulseira. Cada CPF poderá solicitar apenas um cartão.

Leia também: Prefeitura de Manaus alerta sobre golpes na venda de ingressos do #SouManaus

A retirada do cartão será feita presencialmente na sede do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), localizada na avenida Constantino Nery, ao lado do Terminal 1 (T1). O horário para buscar o cartão será definido no próprio sistema, garantindo organização e evitando filas.

Mais agilidade no transporte coletivo

PUBLICIDADE

Além do custo-benefício, quem optar por utilizar o cartão PassaFácil terá mais comodidade nos deslocamentos. A operação especial organizada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) vai disponibilizar 23 linhas de ônibus atendendo todas as zonas da cidade, com viagens estendidas até depois da meia-noite.

Outro diferencial será a implantação de um corredor exclusivo para ônibus na avenida Epaminondas até o terminal da Matriz. A medida garante maior rapidez no trajeto, evitando congestionamentos e facilitando a chegada ao centro histórico de Manaus, onde acontece o festival.

Para reforçar o transporte nos dias de maior público, 25 veículos extras estarão disponíveis para atender à demanda de passageiros, diminuindo o tempo de espera e ampliando a oferta de coletivos.

PUBLICIDADE

Incentivo à mobilidade sustentável

O lançamento do cartão promocional integra a campanha “PassaFácil Aqui: a rota mais rápida até o seu show”, que busca estimular o uso do transporte público. A estratégia oferece não apenas economia, mas também uma alternativa mais segura e sustentável para quem vai participar do evento.

Com o benefício, o público deixa de se preocupar com estacionamento, trânsito intenso e gastos adicionais com transporte privado. A iniciativa também contribui para reduzir a circulação de veículos na região central, aliviando impactos no tráfego urbano e diminuindo a emissão de poluentes.

Festival promete movimentar Manaus

PUBLICIDADE

O #SouManaus Passo a Paço 2025 é considerado o maior festival de artes integradas da Amazônia, reunindo shows musicais, gastronomia, artes visuais e performances culturais no centro histórico da capital. A expectativa é de que milhares de pessoas participem diariamente, fortalecendo o turismo e a economia criativa da cidade.

Ao associar mobilidade urbana ao acesso ao festival, a ação reforça a importância de políticas públicas que incentivem a integração entre cultura e transporte coletivo. Para a organização, trata-se de um passo importante para que o público tenha mais conforto e segurança na experiência do evento.

Público aprova iniciativa

Nas redes sociais, muitos internautas já elogiam a proposta. “É uma ótima ideia, porque já garante a passagem, a pulseira e ainda um copo para guardar de lembrança”, comentou uma estudante de 19 anos. Outros destacam a economia proporcionada, já que o valor de R$ 30 cobre três dias de transporte, além dos brindes.

Para especialistas em mobilidade, a ação pode servir de modelo para outros eventos de grande porte na cidade, mostrando que o transporte público pode ser aliado da cultura e do lazer.